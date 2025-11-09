Bike & Run Surgères
Bike & Run Surgères dimanche 9 novembre 2025.
Bike & Run
Parc du Château Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
1ère édition de la Bike & Run organisées par Aunisud Triathlon.
Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine aunisudtriathlon@outlook.fr
English :
1st Bike & Run organized by Aunisud Triathlon.
German :
1. Ausgabe des Bike & Run, der von Aunisud Triathlon organisiert wird.
Italiano :
1° Bike & Run organizzato da Aunisud Triathlon.
Espanol :
1er Bike & Run organizado por Aunisud Triathlon.
L’événement Bike & Run Surgères a été mis à jour le 2025-10-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin