Bike & Run Surgères

Bike & Run

Parc du Château Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

1ère édition de la Bike & Run organisées par Aunisud Triathlon.

Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine aunisudtriathlon@outlook.fr

English :

1st Bike & Run organized by Aunisud Triathlon.

German :

1. Ausgabe des Bike & Run, der von Aunisud Triathlon organisiert wird.

Italiano :

1° Bike & Run organizzato da Aunisud Triathlon.

Espanol :

1er Bike & Run organizado por Aunisud Triathlon.

