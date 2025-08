Bike & Shoot: vélo, tir, et action ! Le Monastier-sur-Gazeille

Bike & Shoot: vélo, tir, et action ! Le Monastier-sur-Gazeille lundi 11 août 2025.

Bike & Shoot: vélo, tir, et action !

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Lundi 2025-08-11 14:00:00

fin : 2025-08-11 17:00:00

2025-08-11

De 7 à 77 ans !

Réservation obligatoire par téléphone (activité maintenue dès 10 participants)

Goûter offert.

Activité encadrée avec Alban, Basalte Sport et Nature

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr

English :

Ages 7 to 77!

Reservations required by phone (minimum 10 participants)

Complimentary snack.

Supervised activity with Alban, Basalte Sport et Nature

German :

Von 7 bis 77 Jahren!

Telefonische Reservierung erforderlich (Aktivität wird ab 10 Teilnehmern fortgesetzt)

Ein kleiner Imbiss wird angeboten.

Aktivität betreut von Alban, Basalte Sport et Nature

Italiano :

Dai 7 ai 77 anni!

Prenotazione telefonica obbligatoria (attività mantenuta a partire da 10 partecipanti)

Merenda in omaggio.

Attività sotto la supervisione di Alban, Basalte Sport et Nature

Espanol :

De 7 a 77 años

Reserva previa por teléfono (actividad mantenida a partir de 10 participantes)

Merienda de cortesía.

Actividad supervisada con Alban, Basalte Sport et Nature

