BIKE&RUN VENDARGUES

Rue de la Cadoule Vendargues Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

BIKE & RUN VENDARGUES 2026 Relevez le défi en duo !

Préparez vos baskets et gonflez vos pneus ! Le Bike & Run de Vendargues est de retour pour une édition qui s’annonce mémorable.

Comme le dit si bien l’affiche c’est Une course sans faim … mais certainement pas sans passion !

Que vous soyez là pour la gagne ou pour le plaisir de partager un moment sportif, il y a un parcours pour chaque niveau

Où ? Espace La Cadoule – Pierre Dudieuzère, Vendargues

Quand ? Dimanche 8 mars 2026

Les distances

2 km (pour les plus jeunes ou s’échauffer)

6,5 km (le bon compromis)

13 km (pour les plus costauds !)

C’est l’occasion parfaite de tester votre complicité un vélo pour deux, et on alterne quand on veut !

En partenariat avec Décathlon & Montpellier Méditerranée Métropole. .

Rue de la Cadoule Vendargues 34740 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BIKE & RUN VENDARGUES 2026: Take up the challenge as a duo!

Prepare your sneakers and inflate your tires! The Vendargues Bike & Run is back for another memorable edition.

As the poster so aptly puts it: A race without hunger ? but certainly not without passion!

L’événement BIKE&RUN VENDARGUES Vendargues a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 OT MONTPELLIER