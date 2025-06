Bikin’it tournoi de Roller Derby des Pétroleuses ! – Halle des Granges Caen 21 juin 2025 12:00

Calvados

Bikin’it tournoi de Roller Derby des Pétroleuses ! Halle des Granges 15 Rue du Carel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 12:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

Les roues vont chauffer pour cette édition qui prend une dimension internationale. L’équipe des Pétroleuses du Roller Derby Caen, The Grrders de Glasgow, la Flotte de Bruxelles et Pack Of Destruction de Anvers s’affronteront sur le track pour un total de 6 matchs dans le week-end.

Les 21 et 22 juin la Halle des Granges de Caen accueille pour sa 4ème édition le Bikin’it !

Sous le signe de la ride et des grosses roues ce week-end s’annonce sportif et festif !

Vous retrouverez des stands de merchandising, des associations engagées pour le droits des femmes et des personnes lgbtqia+, des créateurices de talent et bien sur un buvette où vous sustenter.

Programme des matchs du WE:

Samedi 21 juin

Game #1: 12h30-14h30

Pack Of Destruction (Antwerp) VS La Flotte (Brussels)

Game #2: 15:00-16:30

Pack Of Destruction (Antwerp) VS The Grrders (Glasgow)

Game #3: 17h30-19h00

Les Pétroleuses (Caen) VS The Grrders (Glasgow)

Dimanche 22 juin

Game #4: 10h00-11h30

The Grrders (Glasgow) VS La Flotte (Brussels)

Game #5: 12h30-14h00

Les Pétroleuses (Caen) VS Pack Of Destruction (Antwerp)

Game #6 15h00-16h30

Les Pétroleuses (Caen) VS La Flotte (Brussels)

Infos pratiques

•L’entrée est à PRIX LIBRE, vous donnez ce que vous souhaitez/pouvez

•Accès PMR

•Buvette-snacking

•Merchandising

Halle des Granges 15 Rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 81 24 01 78 rollerderbycaen@gmail.com

English : Bikin’it tournoi de Roller Derby des Pétroleuses !

The wheels are set to heat up for this edition, which takes on an international dimension. The Pétroleuses team from Roller Derby Caen, The Grrders from Glasgow, La Flotte from Brussels and Pack Of Destruction from Antwerp will battle it out on the track for a total of 6 matches over the weekend.

On June 21 and 22, Caen’s Halle des Granges hosts the 4th edition of Bikin’it!

The weekend promises to be both sporty and festive, with a focus on riding and big wheels!

You’ll find merchandising stands, associations committed to the rights of women and lgbtqia+ people, talented designers and, of course, a refreshment bar.

WE match schedule:

Saturday June 21

Game #1: 12:30-14:30

Pack Of Destruction (Antwerp) VS La Flotte (Brussels)

Game #2: 15:00-16:30

Pack Of Destruction (Antwerp) VS The Grrders (Glasgow)

Game #3: 17:30-19:00

Les Pétroleuses (Caen) VS The Grrders (Glasgow)

Sunday June 22nd

Game #4: 10:00am-11:30am

The Grrders (Glasgow) VS La Flotte (Brussels)

Game #5: 12h30-14h00

Les Pétroleuses (Caen) VS Pack Of Destruction (Antwerp)

Game #6: 15h00-16h30

Les Pétroleuses (Caen) VS La Flotte (Brussels)

Practical info

admission is FREE, you give what you want/can

pRM access

?snack bar

merchandising

German : Bikin’it tournoi de Roller Derby des Pétroleuses !

Die Räder werden bei dieser Ausgabe, die eine internationale Dimension annimmt, heiß laufen. Das Team « Les Pétroleuses » vom Roller Derby Caen, « The Grrders » aus Glasgow, « La Flotte » aus Brüssel und « Pack Of Destruction » aus Antwerpen werden in insgesamt sechs Spielen am Wochenende gegeneinander antreten.

Am 21. und 22. Juni findet in der Halle des Granges in Caen zum vierten Mal das Bikin’it!

Im Zeichen des Rides und der großen Räder verspricht dieses Wochenende sportlich und festlich zu werden!

Es gibt Merchandising-Stände, Vereine, die sich für die Rechte von Frauen und lgbtqia+-Personen einsetzen, talentierte Designer und natürlich eine Imbissbude, an der Sie sich stärken können.

Spielplan für das Wochenende

Samstag, 21. Juni

Spiel #1: 12.30-14.30 Uhr

Pack Of Destruction (Antwerpen) VS La Flotte (Brussels)

Spiel #2: 15:00-16:30 Uhr

Pack Of Destruction (Antwerpen) VS The Grrders (Glasgow)

Spiel #3: 17:30-19:00 Uhr

Les Pétroleuses (Caen) VS The Grrders (Glasgow)

Sonntag, 22. Juni

Spiel #4: 10.00-11.30 Uhr

The Grrders (Glasgow) VS La Flotte (Brussels)

Spiel #5: 12.30-14.00 Uhr

Les Pétroleuses (Caen) VS Pack Of Destruction (Antwerpen)

Spiel #6: 15.00-16.30 Uhr

Les Pétroleuses (Caen) VS La Flotte (Brussels)

Praktische Infos

der Eintritt ist FREI, Sie geben, was Sie wollen/können

zugang für Behinderte

imbissbude mit Snacks

merchandising

Italiano :

Le ruote si scaldano per questa edizione, che assume una dimensione internazionale. Il team Pétroleuses di Roller Derby Caen, The Grrders di Glasgow, La Flotte di Bruxelles e Pack Of Destruction di Anversa scenderanno in pista per un totale di 6 incontri nel fine settimana.

Il 21 e 22 giugno, la Halle des Granges di Caen ospiterà il 4° evento Bikin’it!

Il fine settimana promette di essere sportivo e festoso!

Troverete stand di merchandising, associazioni che lavorano per i diritti delle donne e delle persone lgbtqia+, designer di talento e, naturalmente, un bar per la ristorazione.

Il programma delle partite del fine settimana:

Sabato 21 giugno

Partita #1: 12.30-14.30

Branco di Distruzione (Anversa) VS La Flotte (Bruxelles)

Partita #2: 15.00-16.30

Pack Of Destruction (Anversa) VS The Grrders (Glasgow)

Partita #3: 17:30-19:00

Les Pétroleuses (Caen) VS The Grrders (Glasgow)

Domenica 22 giugno

Partita #4: 10.00-11.30

I Grrders (Glasgow) VS La Flotte (Bruxelles)

Partita #5: 12.30-14.00

Les Pétroleuses (Caen) VS Pack Of Destruction (Anversa)

Partita #6: 15:00-16:30

Les Pétroleuses (Caen) VS La Flotte (Bruxelles)

Informazioni pratiche

l’ingresso è GRATUITO, date quello che volete/potete

accesso al PRM

snack bar

merchandising

Espanol :

Las ruedas se calientan para esta edición, que adquiere una dimensión internacional. El equipo Pétroleuses de Roller Derby Caen, The Grrders de Glasgow, La Flotte de Bruselas y Pack Of Destruction de Amberes saltarán a la pista para disputar un total de 6 partidos durante el fin de semana.

¡Los días 21 y 22 de junio, la Halle des Granges de Caen acogerá la 4ª edición de Bikin’it!

El fin de semana promete ser deportivo y festivo

Encontrará puestos de merchandising, asociaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y las personas lgbtqia+, diseñadores de talento y, por supuesto, un bar de refrescos.

Calendario de partidos del fin de semana:

Sábado 21 de junio

Partido nº 1: 12.30-14.30

Pack Of Destruction (Amberes) VS La Flotte (Bruselas)

Partido nº 2: 15.00-16.30

Pack Of Destruction (Amberes) VS The Grrders (Glasgow)

Partido nº 3: 17:30-19:00

Les Pétroleuses (Caen) VS The Grrders (Glasgow)

Domingo 22 de junio

Partido nº 4: 10:00-11:30

The Grrders (Glasgow) VS La Flotte (Bruselas)

Partido nº 5: 12:30-14:00

Les Pétroleuses (Caen) VS Pack Of Destruction (Amberes)

Partido #6: 15h00-16h30

Les Pétroleuses (Caen) VS La Flotte (Bruselas)

Información práctica

la entrada es GRATUITA, usted da lo que quiere/puede

acceso PMR

?snack bar

merchandising

L’événement Bikin’it tournoi de Roller Derby des Pétroleuses ! Caen a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Caen la Mer