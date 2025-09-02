Bilabal – Collectif Bilaka L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

Bilabal – Collectif Bilaka L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix samedi 10 janvier 2026.

Bilabal – Collectif Bilaka Samedi 10 janvier 2026, 20h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Orange : de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-10T20:30:00 – 2026-01-10T23:10:00

Fin : 2026-01-10T20:30:00 – 2026-01-10T23:10:00

À la suite du spectacle Bezperan.

Bilaka impulse une nouvelle dynamique et une réflexion autour du bal traditionnel en Pays Basque. Les musiciens du collectif Bilaka présentent un nouveau répertoire, fruit d’un travail mené autour des sauts et autres danses populaires du Pays Basque.

Txistu, xirula, gaita, alboka, violon, trikitixa, guitare, euphonium et percussions, les musiciens se sont risqués à explorer les sources de la musique traditionnelle, s’amusant d’influences diverses. Venez nombreux à ce nouveau rendez-vous autour du bal sur des musiques d’hier, d’aujourd’hui et sans en douter de demain.

Un bal traditionnel et folk vous fera danser sur les musiques de Bilaka et d’autres collectifs de musiciens venus d’ailleurs.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/bilabal/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}] [{« link »: « https://www.lestive.com/evenement/bezperan/ »}]

Bal bal bal trad