BILAL KARAMAN Le Rocher de Palmer Cenon

BILAL KARAMAN Samedi 8 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T23:30:00

Fin : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T23:30:00

Sûr que l’esprit de Django Reinhardt s’est penché sur le berceau de Bilal Karaman, dans sa ville natale de Kars, aux confins de la Turquie, de la Géorgie et de l’Arménie. À 12 ans, il empoignait une guitare pour ne plus jamais la lâcher. Une licence de jazz et un premier prix en poche, l’artiste a affiné son style, mix de jazz manouche, de musique anatolienne et d’harmonies turques imprégnées de références multiculturelles. Du jamais vu, ni jamais ouï dans son pays ! Le projet Manouche a la Turca, présenté au Rocher en 2018 et désormais trilogie, est né en 1997 d’un concert-hommage à Django. Quelque part entre Brubeck, Mozart et Reinhardt, ce concentré de fougue, de virtuosité, de liberté de jeu, nous invite au voyage, par-delà les frontières.

Dernier album : Manouche a la Turca, 2025, Bilal Karaman

LINE UP

Bilal Karaman : guitare – Muhammed Yıldırır : violon – Anıl Şallıel : saxophone ténor – Özgün Bora : guitare rythmique – Mikhail Pashkov : contrebasse

Dans le cadre du festival interculturel Toutes Latitudes, célébrant les jumelages de la Ville de Cenon.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

