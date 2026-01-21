Bilal – Stand-up Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 19:00 –

Gratuit : non 18 € 18 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Bilal présente son premier spectacle à Nantes ! « Depuis tout petit je suis du genre à me poser des questions, et en général je monte sur scène pour tenter de trouver des réponses,Ce spectacle c’est une rétrospective de mes premières années de vie, je parle de « qui j’suis » et de pourquoi « j’suis comme ça »De mes origines, des médecins, mais surtout du besoin commun et universel de se sentir aimé.En vrai ce spectacle il est pour que j’apprenne à me connaitre autant que vous allez le faire.(et en vrai je l’ai vu et il est top, j’conseille)A très vite,Bilal »

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

