Bilan de l’inventaire bâti Salle des fêtes Longny les Villages

Bilan de l’inventaire bâti

Salle des fêtes LA LANDE SUR EURE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Après plusieurs mois d’observations de terrain, de recherches, de rédaction de dossiers… l’inventaire du patrimoine bâti de La Lande-sur-Eure conduit par le Parc naturel régional du Perche, est terminé.

Florent Maillard, chargé de mission Inventaire du patrimoine bâti vous restituera ses travaux. Entrée gratuite.

Plus d’info sur le site du Parc, rubriques actualité www.parc-naturel-perche.fr/actualites/a-la-decouverte-du-patrimoine-bati-de-la-lande-sur-eure? .

Salle des fêtes LA LANDE SUR EURE Longny les Villages 61290 Orne Normandie

