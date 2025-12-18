Bilan des fouilles Musée départemental Arles antique Arles

Bilan des fouilles

Jeudi 15 janvier 2026 de 18h à 19h30. Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la mission archéologique conduite dans le Rhône entre le 25 août et le 3 octobre par le musée départemental Arles antique, les responsables d’opération présentent le bilan 2025.

Sabrina Marlier, archéologue-plongeuse, docteure en archéologie navale méditerranéenne, attachée de conservation au musée départemental Arles antique (MDAA) et spécialiste du chaland Arles-Rhône 3,

et David Djaoui, archéologue et plongeur au MDAA, chercheur associé au CNRS, vous présenterons le bilan des fouilles en cours. .

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

As part of the archaeological mission carried out in the Rhône between August 25 and October 3 by the Musée Départemental Arles Antique, those in charge of the operation present the 2025 assessment.

