Bilan des fouilles Musée départemental Arles antique Arles
Jeudi 15 janvier 2026 de 18h à 19h30. Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-15 18:00:00
fin : 2026-01-15 19:30:00
2026-01-15
Dans le cadre de la mission archéologique conduite dans le Rhône entre le 25 août et le 3 octobre par le musée départemental Arles antique, les responsables d’opération présentent le bilan 2025.
Sabrina Marlier, archéologue-plongeuse, docteure en archéologie navale méditerranéenne, attachée de conservation au musée départemental Arles antique (MDAA) et spécialiste du chaland Arles-Rhône 3,
et David Djaoui, archéologue et plongeur au MDAA, chercheur associé au CNRS, vous présenterons le bilan des fouilles en cours. .
Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
English :
As part of the archaeological mission carried out in the Rhône between August 25 and October 3 by the Musée Départemental Arles Antique, those in charge of the operation present the 2025 assessment.
