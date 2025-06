Bilan et Impact de l’IA Act sur les Entrepreneurs et les Indépendants HEC Alumni Paris 30 juin 2025

L’IA Act est entré en vigueur le 1er août 2024. Depuis le 2 février 2025, les produits classés dans la catégorie « risque inacceptable » sont interdits sur le marché. Cependant, déterminer sans ambiguïté si un produit entre dans cette catégorie reste un défi. Deux jour après, le 4 février 2025, La Commission a publié un document de 135 pages définissant les pratiques interdites en matière d’IA.

Le Club des Experts et Consultants Indépendants de HEC Alumni, associé à XMP Consult, organise une conférence/Table ronde sur le thème :

qui sera suivi d’un moment de convivialité et de networking.

Le 30 juin 2025 à 18h30

Dans les locaux d’HEC Alumni

9 Av. Franklin Delano Roosevelt

75008 Paris

Nous proposons de structurer les discussions de la façon suivante :

1. Introduction

2. Contributions sur le thème pour ceux qui interviennent sur ce marché (entre 10 et 20 min maximum par intervenant, modulable en fonction du nombre d’intervenants)

3. Échanges animés et constructifs

Début : 2025-06-30T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-30T21:30:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris