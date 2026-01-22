Bilan visuel gratuit Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe
Bilan visuel gratuit
Mairie de Vicq-sur-Gartempe 2 Terrier Sainte Serenne Vicq-sur-Gartempe Vienne
Mme Justine JULIEN, opticienne du réseau des opticiens mobiles, sera présente le **jeudi 26 mars 2026 de 14h à 17h** dans la salle du conseil municipal de la mairie pour vous recevoir **gratuitement sur RDV** pour des bilans visuels (dépistage, tests de vision, etc).
Inscription obligatoire auprès de Mme JULIEN au **06.81.61.69.96**
ou par mail à **[jjulien@lesopticiensmobiles.com](mailto:jjulien@lesopticiensmobiles.com)** .
