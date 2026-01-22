Bilan visuel gratuit Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Bilan visuel gratuit

Mairie de Vicq-sur-Gartempe 2 Terrier Sainte Serenne Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Mme Justine JULIEN, opticienne du réseau des opticiens mobiles, sera présente le **jeudi 26 mars 2026 de 14h à 17h** dans la salle du conseil municipal de la mairie pour vous recevoir **gratuitement sur RDV** pour des bilans visuels (dépistage, tests de vision, etc).

Inscription obligatoire auprès de Mme JULIEN au **06.81.61.69.96**

ou par mail à **[jjulien@lesopticiensmobiles.com](mailto:jjulien@lesopticiensmobiles.com)** .

Mairie de Vicq-sur-Gartempe 2 Terrier Sainte Serenne Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 69 96 jjulien@lesopticiensmobiles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bilan visuel gratuit

L’événement Bilan visuel gratuit Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-02-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne