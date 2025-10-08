Biliothèque verte Spectacle « Graine de choc » Rue des Arts Mésanger

Rue des Arts Bibliothèque les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Début : 2025-10-08 16:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Découvrez le spectacle « Graine de choc » à la bibliothèque Les mille et une pages !

Assistez à la création originale de deux musiciennes, Virgine Donnart et Marine Meyniel de la compagnie Co’Manie, amoureuses des polyphonies vocales et des percussions corporelles.

Durée 45 min

Inscription conseillée par téléphone ou à la bibliothèque de Mésanger. .

Rue des Arts Bibliothèque les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Discover the « Graine de choc » show at Les mille et une pages library!

German :

Entdecken Sie die Aufführung « Graine de choc » in der Bibliothek Les mille et une pages!

Italiano :

Scoprite lo spettacolo « Graine de choc » alla biblioteca Les mille et une pages!

Espanol :

¡Descubra el espectáculo « Graine de choc » en la biblioteca Les mille et une pages!

