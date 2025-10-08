Biliothèque verte Spectacle « Graine de choc » Rue des Arts Mésanger
Biliothèque verte Spectacle « Graine de choc » Rue des Arts Mésanger mercredi 8 octobre 2025.
Début : 2025-10-08 16:00:00
Découvrez le spectacle « Graine de choc » à la bibliothèque Les mille et une pages !
Assistez à la création originale de deux musiciennes, Virgine Donnart et Marine Meyniel de la compagnie Co’Manie, amoureuses des polyphonies vocales et des percussions corporelles.
Durée 45 min
Inscription conseillée par téléphone ou à la bibliothèque de Mésanger. .
Rue des Arts Bibliothèque les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
English :
Discover the « Graine de choc » show at Les mille et une pages library!
German :
Entdecken Sie die Aufführung « Graine de choc » in der Bibliothek Les mille et une pages!
Italiano :
Scoprite lo spettacolo « Graine de choc » alla biblioteca Les mille et une pages!
Espanol :
¡Descubra el espectáculo « Graine de choc » en la biblioteca Les mille et une pages!
L’événement Biliothèque verte Spectacle « Graine de choc » Mésanger a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis