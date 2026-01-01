Billard au féminin Billard Club Romanais Péageois Romans-sur-Isère

Billard au féminin

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-13 2026-02-15

Contrairement aux idées reçues, le billard n’est pas réservé aux hommes. Pour mettre les femmes à l’honneur et leur faire découvrir cet univers passionnant, nous proposons trois temps spécialement dédiés à vous, mesdames. Venez nombreuses !

Billard Club Romanais Péageois 32 rue de Delay Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 74 34 bcrpromans@gmail.com

Contrary to popular belief, billiards is not just for men. To put women in the spotlight and help them discover this exciting world, we’re offering three times especially for you, ladies. Come one, come all!

L’événement Billard au féminin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme