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Bléré

« Billets doux » de Julie Girerd, Marie Perrin et Jinna jang-Gandois – Bléré Opéra de Poche #11

18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

« Billets doux » — Bléré Opéra de Poche #11

Voyage lyrique au cœur de l’amour ! Julie Girerd, Marie Perrin et Jinna Gandois entremêlent les grands airs de Carmen, Cosi fan tutte ou Lakmé aux textes poétiques de Musset et Rilke. Une soirée passionnée et pleine de surprises !

Bléré Opéra de Poche – Jeudi 8 octobre à 20h au Hangar (Spectacle payant)

L’amour est au centre de ce rendez-vous lyrique ! Porté par le duo de chanteuses de l’Opéra de Tours, Julie Girerd (soprano) et Marie Perrin (mezzo-soprano), accompagnées de Jinna Gandois au piano, ce spectacle fait vibrer les grands airs et duos de Carmen, Cosi fan tutte ou Lakmé. En mêlant subtilement la musique aux textes de Musset et Rilke, ces trois artistes passionnées vous réservent un concert poétique plein de surprises, comme au « Jeu de l’amour et du hasard ».

Tarifs : Spectacle payant — 14 € adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap (sur justificatif).

Pass 2 jours : 24 € | Pass 3 jours : 30 €

Billetterie uniquement sur place le soir d .

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

THURSDAY, OCTOBER 10, 2024 ? 8 p.m

« Hors les murs des concerts d’automne » Baroque ukulele

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L’événement « Billets doux » de Julie Girerd, Marie Perrin et Jinna jang-Gandois – Bléré Opéra de Poche #11 Bléré a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER