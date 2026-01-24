Billetterie du MHAB Spécial Corso MHAB Musée d’histoire et d’art de Bormes Bormes-les-Mimosas

Billetterie du MHAB Spécial Corso

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Billetterie exceptionnelle L’entrée au MHAB à 6€



À l’occasion du week-end de fête du Corso fleuri, l’entrée pour le parcours permanent et l’exposition temporaire du MHAB est au tarif unique de 6€ au lieu de 8.5€ (gratuité pour les moins de 7 ans).

MHAB Musée d’histoire et d’art de Bormes 103 rue Carnot Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 71 56 60 reservation.mhab@ville-bormes.fr

English :

Explore 2400 years of history and art in Bormes les Mimosas. Discover an exceptional site for a unique journey through time, from the 1st century BC to the present day, in augmented reality.

Also visit the MHAB temporary exhibition.

