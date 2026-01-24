Billetterie du MHAB Spécial Corso MHAB Musée d’histoire et d’art de Bormes Bormes-les-Mimosas
Billetterie du MHAB Spécial Corso MHAB Musée d’histoire et d’art de Bormes Bormes-les-Mimosas dimanche 15 février 2026.
Billetterie du MHAB Spécial Corso
MHAB Musée d’histoire et d’art de Bormes 103 rue Carnot Bormes-les-Mimosas Var
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Billetterie exceptionnelle L’entrée au MHAB à 6€
À l’occasion du week-end de fête du Corso fleuri, l’entrée pour le parcours permanent et l’exposition temporaire du MHAB est au tarif unique de 6€ au lieu de 8.5€ (gratuité pour les moins de 7 ans).
.
MHAB Musée d’histoire et d’art de Bormes 103 rue Carnot Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 71 56 60 reservation.mhab@ville-bormes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore 2400 years of history and art in Bormes les Mimosas. Discover an exceptional site for a unique journey through time, from the 1st century BC to the present day, in augmented reality.
Also visit the MHAB temporary exhibition.
L’événement Billetterie du MHAB Spécial Corso Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-01-24 par Mairie de Bormes les Mimosas