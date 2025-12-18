Billie Holiday Sunny Side – librement inspiré de la vie de Lady Day À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Billie Holiday : la

femme et l’artiste.

La vie d’une figure

légendaire de l’histoire des Etats Unis se raconte au fil des souvenirs de Lady

Day. Une histoire intense dans l’Amérique de la ségrégation, où résonne, entre

jeu et danse, la voix sombre et lumineuse d’une femme unique qui a marqué la

naissance du jazz.

Spectacle nominé aux Petits Molières

2018 – catégorie meilleur seul en scène.

Télérama TTT : « Un parcours entre épreuves et résurrections …

aussi riche que bouleversant. »

Libération : « L’actrice danse et ne chante pas : on n’imite pas

la Lady. »

Le Parisien : « Une création magistrale. »

ELLE Magazine : « Une rencontre intime avec une grande dame

fracassée et fracassante. »

La Provence : « Une histoire incroyable, un vibrant hommage. »

TSF JAZZ : « Le destin de Billie Holiday à la première personne. »

Jazz Magazine : « Une performance lucide et mélancolique (…). Un

bel hommage à Billie Holiday, sans complaisance. »

Seul en scène joué-dansé : le destin de Billie Holiday, femme rebelle et chanteuse mythique, dans le swing clair obscur de l’Amérique ségrégationniste.

Du dimanche 11 janvier 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

dimanche

de 19h00 à 20h15

payant

Plein Tarif : 22€

Tarif Réduit : 18€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-11T20:00:00+01:00

fin : 2026-05-10T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-01-11T19:00:00+02:00_2026-01-11T20:15:00+02:00;2026-01-18T19:00:00+02:00_2026-01-18T20:15:00+02:00;2026-01-25T19:00:00+02:00_2026-01-25T20:15:00+02:00;2026-02-01T19:00:00+02:00_2026-02-01T20:15:00+02:00;2026-02-08T19:00:00+02:00_2026-02-08T20:15:00+02:00;2026-02-15T19:00:00+02:00_2026-02-15T20:15:00+02:00;2026-02-22T19:00:00+02:00_2026-02-22T20:15:00+02:00;2026-03-01T19:00:00+02:00_2026-03-01T20:15:00+02:00;2026-03-08T19:00:00+02:00_2026-03-08T20:15:00+02:00;2026-03-15T19:00:00+02:00_2026-03-15T20:15:00+02:00;2026-03-22T19:00:00+02:00_2026-03-22T20:15:00+02:00;2026-03-29T19:00:00+02:00_2026-03-29T20:15:00+02:00;2026-04-05T19:00:00+02:00_2026-04-05T20:15:00+02:00;2026-04-12T19:00:00+02:00_2026-04-12T20:15:00+02:00;2026-04-19T19:00:00+02:00_2026-04-19T20:15:00+02:00;2026-04-26T19:00:00+02:00_2026-04-26T20:15:00+02:00;2026-05-03T19:00:00+02:00_2026-05-03T20:15:00+02:00;2026-05-10T19:00:00+02:00_2026-05-10T20:15:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=363 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



Afficher la carte du lieu À LA FOLIE THEATRE et trouvez le meilleur itinéraire

