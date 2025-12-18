Billie Holiday Sunny Side – librement inspiré de la vie de Lady Day À LA FOLIE THEATRE PARIS 11
Billie Holiday Sunny Side – librement inspiré de la vie de Lady Day À LA FOLIE THEATRE PARIS 11 dimanche 11 janvier 2026.
Billie Holiday : la
femme et l’artiste.
La vie d’une figure
légendaire de l’histoire des Etats Unis se raconte au fil des souvenirs de Lady
Day. Une histoire intense dans l’Amérique de la ségrégation, où résonne, entre
jeu et danse, la voix sombre et lumineuse d’une femme unique qui a marqué la
naissance du jazz.
Spectacle nominé aux Petits Molières
2018 – catégorie meilleur seul en scène.
Télérama TTT : « Un parcours entre épreuves et résurrections …
aussi riche que bouleversant. »
Libération : « L’actrice danse et ne chante pas : on n’imite pas
la Lady. »
Le Parisien : « Une création magistrale. »
ELLE Magazine : « Une rencontre intime avec une grande dame
fracassée et fracassante. »
La Provence : « Une histoire incroyable, un vibrant hommage. »
TSF JAZZ : « Le destin de Billie Holiday à la première personne. »
Jazz Magazine : « Une performance lucide et mélancolique (…). Un
bel hommage à Billie Holiday, sans complaisance. »
Seul en scène joué-dansé : le destin de Billie Holiday, femme rebelle et chanteuse mythique, dans le swing clair obscur de l’Amérique ségrégationniste.
Du dimanche 11 janvier 2026 au dimanche 10 mai 2026 :
dimanche
de 19h00 à 20h15
payant
Plein Tarif : 22€
Tarif Réduit : 18€
Public adultes.
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11
https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=363 +33143551480 contact@folietheatre.com
