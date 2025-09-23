Billie super héroïne 2 le trésor de la momie La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Du mardi 17 au jeudi 19 février 2026 de 10h à 10h50 et de 15h à 15h50. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.95 – 9.95 – EUR

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-19

2026-02-17

Conte avec marionnettes pour enfants de 4 à 10 ans

Après avoir été envoyée dans la forêt Amazonienne afin de protéger les espèces animales menacées, Billie se voit confier une nouvelle mission…Enfants

Trouver un objet unique et légendaire enfoui quelque part au pays des pharaons. Ce sera le début d’une aventure extraordinaire dans le temps… pyramides, pharaons, déesse, momie, chameau, énigmes… Direction l’Egypte !



Une grande aventure pour partir à la découverte des merveilles de l’Egypte…



Théâtre, musique, chansons, marionnettes, humour et émotions. .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A story with puppets for children aged 4 to 10

After being sent to the Amazon rainforest to protect endangered animal species, Billie is entrusted with a new mission?

German :

Märchen mit Puppentheater für Kinder von 4 bis 10 Jahren

Nachdem Billie in den Amazonas-Regenwald geschickt wurde, um bedrohte Tierarten zu schützen, wird sie mit einer neuen Aufgabe betraut?

Italiano :

Una storia con pupazzi per bambini da 4 a 10 anni

Dopo essere stata inviata nella foresta amazzonica per proteggere le specie animali in via di estinzione, Billie riceve una nuova missione?

Espanol :

Una historia con marionetas para niños de 4 a 10 años

Tras ser enviada a la selva amazónica para proteger a especies animales en peligro de extinción, Billie recibe una nueva misión..

