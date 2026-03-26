Billie + Vera Daisies Amiens

Billie + Vera Daisies

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Billie Pop/Rock | FR 22:00

Billie, 23 ans, mêle héritage anglais et sensibilité française du rock nerveux aux mots tendres, de l’élan à la fragilité.

Elle chante et joue du piano dès 6 ans, grandit entre la dream pop des Cocteau Twins, le post-punk de Joy Division, l’audace du The Velvet Underground, et les voix de France Gall ou Françoise Hardy. Le film Stop Making Sense des Talking Heads agit comme un déclic.

Formée à l’American School of Mo-dern Music puis partie en Angleterre, elle affine sa technique, écrit en français et façonne un rock au féminin, entre voix claire et guitares saturées.

Son premier EP J’avance explore le désir, la mélancolie et l’urgence. Réalisé entre Londres et la France avec Zacharie Berdugo (Ayrakaz) puis Clément et Adrien de Kids Return, il affirme une pop rock organique, mélodique et électrique. Avec son nouvel EP À ce que les autres pensent de moi, Billie livre un projet intime et générationnel sur l’identité, le regard des autres et les traces du passé, ou comment on se construit, entre blessures discrètes et souvenirs persistants.

Vera Daisies Indie Rock | FR 21:00

Ex-membre du duo Ottis Cœur, Vera Daisies lance son projet solo un indie rock frontal et incandescent, où grunge, pop et shoegaze se mêlent à une écriture tranchante et mélodique. Après avoir ouvert pour The Libertines, Tess Parks ou encore le groupe londonien Sorry, elle dévoile son premier EP Clever Girl en janvier 2026, qui révèlent les différentes couleurs de son projet. Elle transforme les désillusions amoureuses en cris d’émancipation et dessine un univers où ses illustrations dialoguent constamment avec le son, porté par une énergie brute et sans concession.

Billie Pop/Rock | FR 22:00

Billie, 23 ans, mêle héritage anglais et sensibilité française du rock nerveux aux mots tendres, de l’élan à la fragilité.

Elle chante et joue du piano dès 6 ans, grandit entre la dream pop des Cocteau Twins, le post-punk de Joy Division, l’audace du The Velvet Underground, et les voix de France Gall ou Françoise Hardy. Le film Stop Making Sense des Talking Heads agit comme un déclic.

Formée à l’American School of Mo-dern Music puis partie en Angleterre, elle affine sa technique, écrit en français et façonne un rock au féminin, entre voix claire et guitares saturées.

Son premier EP J’avance explore le désir, la mélancolie et l’urgence. Réalisé entre Londres et la France avec Zacharie Berdugo (Ayrakaz) puis Clément et Adrien de Kids Return, il affirme une pop rock organique, mélodique et électrique. Avec son nouvel EP À ce que les autres pensent de moi, Billie livre un projet intime et générationnel sur l’identité, le regard des autres et les traces du passé, ou comment on se construit, entre blessures discrètes et souvenirs persistants.

Vera Daisies Indie Rock | FR 21:00

Ex-membre du duo Ottis Cœur, Vera Daisies lance son projet solo un indie rock frontal et incandescent, où grunge, pop et shoegaze se mêlent à une écriture tranchante et mélodique. Après avoir ouvert pour The Libertines, Tess Parks ou encore le groupe londonien Sorry, elle dévoile son premier EP Clever Girl en janvier 2026, qui révèlent les différentes couleurs de son projet. Elle transforme les désillusions amoureuses en cris d’émancipation et dessine un univers où ses illustrations dialoguent constamment avec le son, porté par une énergie brute et sans concession. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Billie Pop/Rock | FR 22:00

Billie, 23, blends English heritage and French sensibility: from edgy rock to tender words, from momentum to fragility.

Singing and playing the piano from the age of 6, she grew up between the dream pop of the Cocteau Twins, the post-punk of Joy Division, the audacity of The Velvet Underground, and the voices of France Gall and Françoise Hardy. The Talking Heads? film Stop Making Sense was the trigger.

Trained at the American School of Mo-dern Music before moving to England, she honed her technique, writing in French and shaping a feminine rock style, between clear vocals and saturated guitars.

Her debut EP J’avance explores desire, melancholy and urgency. Produced between London and France with Zacharie Berdugo (Ayrakaz) and Clément and Adrien from Kids Return, it asserts an organic, melodic and electric pop-rock sound. With her new EP À ce que les autres pensent de moi, Billie delivers an intimate, generational project about identity, the gaze of others and the traces of the past, or how we construct ourselves, between discreet wounds and persistent memories.

Vera Daisies Indie Rock | FR 21:00

Ex-member of the duo Ottis C?ur, Vera Daisies launches her solo project: a frontal and incandescent indie rock, where grunge, pop and shoegaze blend with sharp, melodic writing. After opening for The Libertines, Tess Parks and London band Sorry, she unveiled her first EP Clever Girl in January 2026, revealing the different colors of her project. She transforms disillusionment with love into cries for emancipation, creating a universe where her illustrations are in constant dialogue with the sound, carried by a raw, uncompromising energy.

L’événement Billie + Vera Daisies Amiens a été mis à jour le 2026-03-23 par OT D’AMIENS