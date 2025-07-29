Billy Budd Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Billy Budd

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-23 2026-03-31 2026-04-02

L’Opéra de Lyon présente pour la première fois Billy Budd, un coup de maître du compositeur Benjamin Britten. Histoire émouvante d’un homme innocent confronté à l’injustice et à la cruauté humaine.

.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Billy Budd

The Lyon Opera presents Billy Budd for the first time, a masterpiece by composer Benjamin Britten. A moving story of an innocent man confronted with human injustice and cruelty.

L’événement Billy Budd Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-29 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme