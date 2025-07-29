Billy Budd Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement
Billy Budd
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-23 2026-03-31 2026-04-02
L’Opéra de Lyon présente pour la première fois Billy Budd, un coup de maître du compositeur Benjamin Britten. Histoire émouvante d’un homme innocent confronté à l’injustice et à la cruauté humaine.
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com
English : Billy Budd
The Lyon Opera presents Billy Budd for the first time, a masterpiece by composer Benjamin Britten. A moving story of an innocent man confronted with human injustice and cruelty.
