Billy Elliot La Baleine Marseille 6e Arrondissement

Billy Elliot

Mercredi 11 mars 2026 de 14h à 15h50. La Baleine 59 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 15:50:00

2026-03-11

Film culte de Stephen DaldryEnfants

Billy, onze ans, découvre avec surprise qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord intrigué puis bientôt fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse. Devant le talent potentiel de sa jeune recrue, son professeur, Mme Wilkinson, trouve une nouvelle énergie… .

La Baleine 59 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Cult film by Stephen Daldry

