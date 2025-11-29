Biltzar des Ecrivains du Pays Basque journée pro

Grottes de Sare, Sare, Pyrénées-Atlantiques

2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Thème L’émigration des basques vers les Amériques une histoire bien vivante.

Le départ des basques par-delà les mers s’est produit durant des siècles, jusqu’à ces dernières décennies. Ce phénomène a laissé des traces profondes dans les familles, dans la mémoire collective, dans la littérature. Plus que jamais cette histoire, considérée comme un pan majeur de l’histoire de la communauté basque, se raconte, et est un objet de recherche et d’enseignement.

Docteures et professeurs aborderont l’émigration des basques sous différents angles, puis des ateliers thématiques vous seront proposés en fin de journée.

Langue: basque, avec traduction simultanée en français (casques audio)

+33 6 11 66 08 43 lucie.lohier@eke.eus

