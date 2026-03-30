Biltzar des écrivains du Pays Basque Journée professionnelle Salle Polyvalente Sare
Biltzar des écrivains du Pays Basque Journée professionnelle Salle Polyvalente Sare mardi 7 avril 2026.
Biltzar des écrivains du Pays Basque Journée professionnelle
Salle Polyvalente 230 Larrungo bidea Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
La traduction occupe une place essentielle en littérature basque elle permet aux œuvres basques de dépasser le Pays basque et d’accéder en basque à la littérature universelle. Cette journée abordera les langues, la profession de traducteur·rice, les chiffres et politiques éditoriales. Intervenants Université du Pays basque (EHU), association EIZIE, Institut Etxepare et maison d’édition Elkar. Ouverte à tous les acteurs du livre, enseignants, étudiants et associations culturelles.
Conférences en basque uniquement. .
Salle Polyvalente 230 Larrungo bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
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English : Biltzar des écrivains du Pays Basque Journée professionnelle
L’événement Biltzar des écrivains du Pays Basque Journée professionnelle Sare a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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