Binbin fête ses 200 ans ! Valenciennes

Binbin fête ses 200 ans !

Place d’Armes Valenciennes Nord

Début : 2025-08-29 10:30:00

fin : 2025-08-31 23:00:00

2025-08-29

Cette année, les Folies de Binbin prennent une envergure toute particulière notre emblématique géant Binbin célèbre fièrement ses 200 ans d’histoire, de traditions et de sourires partagés.

Depuis deux siècles, Binbin marche aux côtés des Valenciennois, témoin de leurs joies, de leurs défis et de leurs plus grandes célébrations. Il est bien plus qu’un géant il est l’âme vivante de notre ville. Et pour ce bicentenaire exceptionnel, Valenciennes s’anime comme jamais.

Du 23 au 30 août dans le centre commercial place d’Armes exposition de géants

Du 29 août au 5 septembre dans le hall d’exposition de l’hôtel de ville Binbin en folie

Puis rendez-vous les 29, 30 et 31 août pour le grand défilé !

Animations

Vendredi 29 août de 20h à 23h animations des quartiers Saint-Nicolas et cour Delsaux/rue du Quesnoy par des troupes

Samedi 30 août de 15h à 17h animation du centre-ville, du centre commercial place d’Armes et à Saint-Saulve par des groupes folkloriques

De 21h à 23h concert place d’Armes ambiance polonaise par un orchestre folklorique clôturé par un feu d’artifice

Dimanche 31 août De 10h30 à 12h les groupes folkloriques se déplacent dans les communes de l’agglo (Anzin, Artres, Condé, Crespin, Famars, Maing, Préseau, Saultain, Saint-Saulve, Valenciennes, Prouvy, Quérénaing)

De 15h à 18h parade anniversaire de Binbin, départ rond-point rue du Quesnoy/rue de Hesques, présence de géants invités dans le cortège et sur la place d'Armes, Binbin découvrira son gâteau d'anniversaire géant. Présence d'une délégation festive de la ville de Duren jumelée avec Valenciennes.

Place d’Armes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France contact@valenliesse.fr

