Bing’art Café de La Petite Populaire La Réole
Bing’art Café de La Petite Populaire La Réole vendredi 19 septembre 2025.
Bing’art
Café de La Petite Populaire 33 rue Armand Caduc La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
La Petite Populaire vous propose un nouveau rendez-vous, le BING’ART. Tentez de gagner des œuvres d’artistes et créateurs du réolais en jouant au bingo ! .
Café de La Petite Populaire 33 rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com
English : Bing’art
German : Bing’art
Italiano :
Espanol : Bing’art
L’événement Bing’art La Réole a été mis à jour le 2025-09-12 par OT de l’Entre-deux-Mers