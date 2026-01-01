Bingo Back to the 90′-2000′ Place Jules Ferry Le Havre

Bingo Back to the 90′-2000′

2026-01-30 20:00:00

2026-01-30

2026-01-30

Plongez dans l’ambiance iconique des années 90’ & 2000’ avec notre BINGO Back to the 90’/2000’ !

Hits cultes, looks mythiques et vibes rétro… Préparez-vous à un retour dans le temps plein de fun et de surprises !

Au programme de la soirée

– Un Bingo fun et nostalgique, animé tout au long de la soirée

– Des cadeaux à chaque partie gains en cash, crédits de jeu, coffrets mystère…

– Ambiance 90’/2000’ garantie — survêts flashy, jeans taille basse, bandanas, strass et baskets mythiques fortement conseillés !

Comment participer ?

nscriptions ouvertes dès maintenant en ligne sur partouche.com ou en caisses des machines à sous (avant le jour J)

Réservation de table après l’achat du forfait, via Messenger (Facebook Pasino du Havre) ou par téléphone au 02 35 26 00 00

Le soir de l’événement présentez simplement votre pièce d’identité ou votre carte Players Plus, ainsi que votre preuve d’inscription (papier ou mobile).

Inscription obligatoire .

