Bingo Blind Test Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Bingo Blind Test Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon vendredi 5 septembre 2025.
Bingo Blind Test Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 19:30:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Challengez vos connaissances en musique avec le Bingo Blind Test du Chifoumi !
Reconnaissez les titres, cochez votre grille. Une ligne ou la grille complète BINGO !
Sur inscription.
Animations gratuites si 6€ de consommations. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
English :
Challenge your music knowledge with the Chifoumi Blind Test Bingo!
German :
Fordern Sie Ihr Musikwissen mit dem Chifoumi Blind Test Bingo heraus!
Italiano :
Sfida le tue conoscenze musicali con il Chifoumi Blind Test Bingo!
Espanol :
¡Desafía tus conocimientos musicales con el bingo Chifoumi Blind Test!
