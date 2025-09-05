Bingo Blind Test Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Bingo Blind Test Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-05 19:30:00

2025-09-05

Challengez vos connaissances en musique avec le Bingo Blind Test du Chifoumi !

Reconnaissez les titres, cochez votre grille. Une ligne ou la grille complète BINGO !

Sur inscription.

Animations gratuites si 6€ de consommations. .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

Challenge your music knowledge with the Chifoumi Blind Test Bingo!

German :

Fordern Sie Ihr Musikwissen mit dem Chifoumi Blind Test Bingo heraus!

Italiano :

Sfida le tue conoscenze musicali con il Chifoumi Blind Test Bingo!

Espanol :

¡Desafía tus conocimientos musicales con el bingo Chifoumi Blind Test!

