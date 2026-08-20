Bingo blind test, Bibliothèque municipale, Ambès

Informations pratiques

Bingo blind test Samedi 3 octobre, 19h30 Bibliothèque municipale Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

La Brigade du Bonheur débarque avec son « bingo blind test » déjanté : fini le bouclier, le « 34 l’Hérault » crié dans le micro tout en grésillant. Ici, on joue avec du son, du style… et un peu de n’importe quoi ! Une playlist, une grille, des titres à reconnaître : à vous de décrocher la victoire ! À gagner : des cadeaux décalés et des bons d’achats valables chez les commerçants d’Ambès. Préparez-vous à hurler des titres et à rire fort !

Bibliothèque municipale 5 AVENUE GUSTAVE COUAILLAC 33810 Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556770269 https://ambes.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 05-56-77-02-69 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villeambes.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Brigade du Bonheur