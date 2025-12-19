Bingo Cancoillote morteau Casino JOA Lons-le-Saunier
Bingo Cancoillote morteau Casino JOA Lons-le-Saunier lundi 5 janvier 2026.
Bingo Cancoillote morteau
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 18:30:00
fin : 2026-01-05 22:00:00
Date(s) :
2026-01-05
Nouveau Bingo, nouveau animateur, nouveau format… et plein de surprises à découvrir ! Soyez prêts pour une soirée inoubliable !
Formule plat + dessert + boissons comprises .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bingo Cancoillote morteau
L’événement Bingo Cancoillote morteau Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-19 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION