BINGO CINÉ Cabrières
BINGO CINÉ Cabrières vendredi 30 janvier 2026.
BINGO CINÉ
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Participez à une projection de ciné interactive sous forme de bingo.
Participez à une projection de ciné interactive sous forme de bingo.
Le Bingo Ciné se jour comme un loto classique ; seule différence, pas de numéro mais des phrases, expressions, scènes à repérer.
Une projection interactive pour partager un moment convivial et ludique autour du cinéma !
Une animation proposée par Surveyor One.
Tout public, dès 8 ans Gratuit, sur inscription .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in an interactive bingo movie screening.
L’événement BINGO CINÉ Cabrières a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS