BINGO CINÉ

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Participez à une projection de ciné interactive sous forme de bingo.

Participez à une projection de ciné interactive sous forme de bingo.

Le Bingo Ciné se jour comme un loto classique ; seule différence, pas de numéro mais des phrases, expressions, scènes à repérer.

Une projection interactive pour partager un moment convivial et ludique autour du cinéma !

Une animation proposée par Surveyor One.

Tout public, dès 8 ans Gratuit, sur inscription .

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in an interactive bingo movie screening.

L’événement BINGO CINÉ Cabrières a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS