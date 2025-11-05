BINGO CONFÉRENCE, les Oscars salle Charles Tomas Broye
BINGO CONFÉRENCE, les Oscars
2025-11-05 14:30:00
Venez partager le plaisir d’apprendre tout en jouant au Bingo. Un nouveau concept imaginé par les équipes du BAM. Percez les mystères de sujets originaux et insolites autour d’anecdotes, de séquences d’archives et d’ateliers. Au programme des moments d’échange et de convivialité tout en cultivant votre curiosité! .
