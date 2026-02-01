Bingo de la chance Place Jules Ferry Le Havre

Bingo de la chance

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Qui dit Mois de la Chance dit… Bingo de la Chance !

Le Pasino du Havre vous donne rendez-vous pour une soirée Bingo placée sous le signe de la chance, des gains et de la bonne humeur.

Trèfles, porte-bonheur et surprises à la clé… Ce jour-là, tout peut arriver !

Au programme de la soirée

– Un bingo chanceux et fun, animé tout au long de la soirée

– Des cadeaux à chaque partie cash, crédits de jeu, coffrets mystère… la chance n’attend que vous.

– Une ambiance festive et bon enfant — vert porte-bonheur, paillettes et tenues inspirées fortement conseillées !

Comment participer ?

nscriptions ouvertes dès maintenant en ligne sur partouche.com ou en caisses des machines à sous (avant le jour J)

Réservation de table après l’achat du forfait, via Messenger (Facebook Pasino du Havre) ou par téléphone au 02 35 26 00 00

Le soir de l’événement présentez simplement votre pièce d’identité ou votre carte Players Plus, ainsi que votre preuve d’inscription (papier ou mobile).

Inscription obligatoire .

