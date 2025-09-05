Bingo de la rentrée Place Jules Ferry Le Havre

Bingo de la rentrée Place Jules Ferry Le Havre vendredi 5 septembre 2025.

Bingo de la rentrée

Place Jules Ferry Pasino Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

La rentrée s’annonce festive au Pasino du Havre ! Offrez-vous une soirée de jeu, de rires et de surprises lors de notre grand bingo spécial rentrée ! Ambiance conviviale, cadeaux à gogo et émotions garanties pour bien terminer l’été !

Au programme de la soirée :

– Un bingo dynamique et animé tout au long de la soirée

– Des cadeaux à chaque partie gains en cash, crédits de jeu, coffrets surprises…

– Une ambiance chaleureuse et pleine de rebondissements

Comment participer ?

– Inscription En ligne ou à la caisse des machines à sous (avant le jour J)

– Réservation de table Par message privé sur la page Facebook du Pasino du Havre

– Le soir de l’événement Présentez votre pièce d’identité ou carte Players Plus, ainsi que votre preuve d’inscription. (version papier ou mobile)

Soirée réservée aux personnes majeures (pièce d’identité obligatoire)

Venez fêter la rentrée en beauté avec un BINGO inoubliable au Pasino du Havre ! .

Place Jules Ferry Pasino Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

