Bingo déglingo (trop chouettos) SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

À 21h Bingo déglingo (trop chouettos). Un bingo pas comme les autres, animé par des présentateurs qui cuisinent en même temps. Gratuit.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

9pm: Bingo déglingo (trop chouettos). A bingo like no other, hosted by presenters who also cook. Free admission.

