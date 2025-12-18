Bingo-Dingo de Pâques Chasse aux œufs revisitée à la Cité Rétro-mécanique + Menu spécial Pâques

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Ambiance Memory géant. Pendant deux jours dans la Cité Rétro-Mécanique, les enfants se feront remettre à leur arrivée une image: à eux de reconstituer la paire en partant explorer le site pour pouvoir venir ensuite récolter leur chocolat à l’accueil!

Cette chasse aux oeufs revisitée, proposée aux enfants de 3 à 14 ans de 10h à 18h garanti de pouvoir faire le jeu à son rythme.

Animation proposée sans surcoût: gratuit pour les -10ans, 10-17ans: 7€, Adulte: 13€. 13 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English : Easter Bingo-Goofy: Egg hunt revisited at the Cité Rétro-mécanique + Special Easter menu

Giant Memory atmosphere. For two days in the Cité Rétro-Mécanique, children will be given a picture on arrival: it’s up to them to put the pair together as they explore the site, and then collect their chocolate at the reception desk!

L’événement Bingo-Dingo de Pâques Chasse aux œufs revisitée à la Cité Rétro-mécanique + Menu spécial Pâques Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme