BINGO DISCO Montpellier
BINGO DISCO Montpellier samedi 13 décembre 2025.
BINGO DISCO
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Un Bingo… mais version Disco !
3 manches, 3 vibes on démarre en douceur avec le bingo classique, on enchaîne avec un tour plein de paillettes, puis on termine en blind test musical.
Samedi 13 décembre Bingo Disco
Sunset Time dès 20h au restaurant
Un Bingo… mais version Disco !
3 manches, 3 vibes on démarre en douceur avec le bingo classique, on enchaîne avec un tour plein de paillettes, puis on termine en blind test musical.
Rires, danse et surprises garantis !
Sur réservation
1 carton offert par personne pour une table réservée (cartons supplémentaires 2 €) .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Bingo? but in a disco version!
3 rounds, 3 vibes: a gentle start with classic bingo, followed by a glittery round, then a musical blind test.
L’événement BINGO DISCO Montpellier a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT MONTPELLIER