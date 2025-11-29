BINGO DISCO Montpellier

BINGO DISCO

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Un Bingo… mais version Disco !

3 manches, 3 vibes on démarre en douceur avec le bingo classique, on enchaîne avec un tour plein de paillettes, puis on termine en blind test musical.

Samedi 13 décembre Bingo Disco

Sunset Time dès 20h au restaurant

Rires, danse et surprises garantis !

Sur réservation

1 carton offert par personne pour une table réservée (cartons supplémentaires 2 €) .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Bingo? but in a disco version!

3 rounds, 3 vibes: a gentle start with classic bingo, followed by a glittery round, then a musical blind test.

