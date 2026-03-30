BINGO DISCO Montpellier

BINGO DISCO Montpellier jeudi 9 avril 2026.

BINGO DISCO

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

Le bingo version fun, vivante et musicale !
80’s, 90’s, 2000’s à aujourd’hui — on joue, on rigole et on repart (peut-être ) les bras chargés de cadeaux.
Par Shake Events
Dès 20h30 BIKUBE MONTPELLIER

Le bingo version fun, vivante et musicale !
8Venez tenter votre chance dans une ambiance festive et conviviale
Brunch gourmand, boissons et surtout de nombreux cadeaux à gagner séjours, surprises et bien plus encore

Sur réservation   .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English :

A fun, lively and musical version of bingo!
80?s, 90?s, 2000?s to today? we play, we laugh and we leave (maybe) with our arms full of presents.

L’événement BINGO DISCO Montpellier a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT MONTPELLIER

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