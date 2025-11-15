Bingo Drag à Passages Troyes
Centre d’art contemporain Passages Troyes Aube
Tout au long de l’événement, plusieurs performances drag viendront enflammer la salle !
De nombreux lots sont à remporter grâce à la générosité de nos commerçants et partenaires locaux. Profitez-en aussi pour (re)découvrir l’exposition en cours au centre d’art contemporain et rencontrer les associations troyennes présentes pour l’occasion, Pride de Troyes et OST Troyes. 2 .
Centre d’art contemporain Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com
