Bingo Drag PAM Brest

Bingo Drag

PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de Bingo Drag, où le divertissement rencontre la solidarité. Les portes ouvrent à 20h pour l’achat de vos cartons, avant le début des jeux à 21h. Entre chaque partie de Bingo, préparez-vous à être éblouis par des performances de Drag fascinantes et hilarantes. .

