Bingo Drag PAM Brest

PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère
Début : 2025-12-27 20:00:00
fin : 2025-12-27 00:00:00
2025-12-27
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de Bingo Drag, où le divertissement rencontre la solidarité. Les portes ouvrent à 20h pour l’achat de vos cartons, avant le début des jeux à 21h. Entre chaque partie de Bingo, préparez-vous à être éblouis par des performances de Drag fascinantes et hilarantes. .
PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne
