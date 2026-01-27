Bingo Drag Haguenau

Bingo Drag

Rue du Houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 13:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Bingo Drag Rejoignez l’Association Tolérance pour un après-midi Bingo Drag animé par les drag queens de la House of Marley.

Des lots qui font rêver !

Places pour Europa-Park

Vol découverte en planeur

Bon pour un accès au spa de Ribeauvillé

Bons pour des musées

Bons pour des activités de loisirs,… et plein d’autres surprises !

Faim ou soif ? Pas de panique ! Boissons et petite restauration seront disponibles sur place pour reprendre des forces entre deux numéros.

Événement ouvert à toutes et tous. Plus on est nombreux·ses, plus l’ambiance est folle ! .

Rue du Houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 34 34 84 infotolerancehaguenau@gmail.com

English :

Bingo Drag: Join the Association Tolérance for an afternoon of Bingo Drag hosted by the House of Marley drag queens.

