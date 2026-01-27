Bingo Drag Haguenau
Bingo Drag Haguenau dimanche 22 février 2026.
Bingo Drag
Rue du Houblon Haguenau Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-02-22 13:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-22
Bingo Drag Rejoignez l’Association Tolérance pour un après-midi Bingo Drag animé par les drag queens de la House of Marley.
Des lots qui font rêver !
Places pour Europa-Park
Vol découverte en planeur
Bon pour un accès au spa de Ribeauvillé
Bons pour des musées
Bons pour des activités de loisirs,… et plein d’autres surprises !
Faim ou soif ? Pas de panique ! Boissons et petite restauration seront disponibles sur place pour reprendre des forces entre deux numéros.
Événement ouvert à toutes et tous. Plus on est nombreux·ses, plus l’ambiance est folle ! .
Rue du Houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 34 34 84 infotolerancehaguenau@gmail.com
English :
Bingo Drag: Join the Association Tolérance for an afternoon of Bingo Drag hosted by the House of Marley drag queens.
L'événement Bingo Drag Haguenau a été mis à jour le 2026-01-27