Karao’Crêpe Compagnie du Rencard & DJ Set Roule Galette La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. Besançon

Karao’Crêpe Compagnie du Rencard & DJ Set Roule Galette La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. Besançon vendredi 12 décembre 2025.

Karao’Crêpe Compagnie du Rencard & DJ Set Roule Galette

La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

19h 21h Karao’Crêpe
21h 22h Intérieur Queer spectacle par la compagnie du Rencars
22h DJ Set roule Galette   .

La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93  reseau.carteblanche@gmail.com

English : Karao’Crêpe Compagnie du Rencard & DJ Set Roule Galette

L’événement Karao’Crêpe Compagnie du Rencard & DJ Set Roule Galette Besançon a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON