Karao’Crêpe Compagnie du Rencard & DJ Set Roule Galette La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. Besançon

Karao'Crêpe Compagnie du Rencard & DJ Set Roule Galette
La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon
Tarif : – –
2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
19h 21h Karao’Crêpe
21h 22h Intérieur Queer spectacle par la compagnie du Rencars
22h DJ Set roule Galette .
La Cantine des Chaprais par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com
