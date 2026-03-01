Bingo Parc du cours Espace cours Épinal
Bingo Parc du cours Espace cours Épinal jeudi 26 mars 2026.
Bingo
Parc du cours Espace cours Avenue Gambetta Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 13:30:00
fin : 2026-03-26 17:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Les étudiants de l’ENSTIB organisent la 3ieme édition de leur bingo !
L’événement est ouvert à tous et sans réservation
De nombreux lots a gagner !Tout public
3 .
Parc du cours Espace cours Avenue Gambetta Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 7 61 49 05 46
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English :
ENSTIB students organize the 3rd edition of their bingo!
The event is open to all, no reservations required
Lots of prizes to be won!
L’événement Bingo Épinal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT EPINAL ET SA REGION