Bingo Parc du cours Espace cours Épinal

Bingo

Parc du cours Espace cours Avenue Gambetta Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 13:30:00

fin : 2026-03-26 17:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Les étudiants de l’ENSTIB organisent la 3ieme édition de leur bingo !

L’événement est ouvert à tous et sans réservation

De nombreux lots a gagner !Tout public

3 .

Parc du cours Espace cours Avenue Gambetta Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 7 61 49 05 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ENSTIB students organize the 3rd edition of their bingo!

The event is open to all, no reservations required

Lots of prizes to be won!

L’événement Bingo Épinal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT EPINAL ET SA REGION