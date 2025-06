Bingo Fête de la musique – Place Jules Ferry Le Havre 21 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

Bingo Fête de la musique Place Jules Ferry Pasino Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le Pasino du Havre célèbre la musique… avec une soirée haute en rythme et en émotions !

Venez vibrer lors d’un Bingo festif plein de couleurs, de surprises et de bonne humeur ! Confettis, ambiance électrisante et cadeaux à foison seront au rendez-vous pour faire de cette fête un moment inoubliable.

Réservation obligatoire.

Présentez-vous 1 heure avant pour l’accueil et la vérification des inscriptions.

Début du Bingo à 21h

Soirée réservée aux personnes majeures, pièce d’identité obligatoire.

Place Jules Ferry Pasino Le Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

English : Bingo Fête de la musique

The Pasino in Le Havre celebrates music? with an evening of rhythm and emotion!

Come and enjoy a festive bingo full of color, surprises and good humor! Confetti, an electrifying atmosphere and gifts galore will make for an unforgettable party.

Reservations required.

Please arrive 1 hour before the event to register.

Bingo starts at 9pm

Evening reserved for adults, ID required.

German :

Das Pasino in Le Havre feiert die Musik? mit einem Abend voller Rhythmus und Emotionen!

Freuen Sie sich auf ein festliches Bingo voller Farben, Überraschungen und guter Laune! Konfetti, eine elektrisierende Atmosphäre und jede Menge Geschenke machen diese Party zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Kommen Sie eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung, um sich anzumelden und die Anmeldung zu überprüfen.

Beginn des Bingos um 21 Uhr

Nur für volljährige Personen, Ausweispflicht.

Italiano :

Il Pasino di Le Havre celebra la musica con una serata all’insegna del ritmo e dell’emozione!

Venite a godervi una tombola festosa piena di colori, sorprese e buonumore! Coriandoli, un’atmosfera elettrizzante e premi a volontà renderanno questa festa indimenticabile.

Prenotazione obbligatoria.

Si prega di arrivare 1 ora prima della festa per verificare la propria iscrizione.

Il bingo inizia alle 21.00

Solo per adulti, è richiesto un documento d’identità.

Espanol :

El Pasino de Le Havre celebra la música… ¡con una velada de ritmo y emoción!

Venga a disfrutar de un bingo festivo lleno de color, sorpresas y buen humor Confeti, un ambiente electrizante y un montón de premios harán de ésta una fiesta inolvidable.

Reserva obligatoria.

Llegue 1 hora antes de la fiesta para comprobar su inscripción.

El bingo comienza a las 21:00

Sólo para adultos, se requiere identificación.

L’événement Bingo Fête de la musique Le Havre a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie