Bingo, Frapaga, Roro et Dudu 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

Bingo, Frapaga, Roro et Dudu

Samedi 20 décembre 2025 de 19h à 20h. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Bingo et Frapaga mélangent variété française et anglo-saxonne.Familles

Un répertoire populaire, aux arrangements insolites, où se croisent le rock’n roll, la musique traditionnelle et les trames éthérées de synthétiseurs.



Ils ont invité pour ce concert exceptionnel Roro et Dudu, deux vampires très moches, à la fois élégants et repoussants, grands amateurs de chansons populaires et de rock de caveau, spécialistes du Divertissement Rudimentaire, de l’Humour rustique et de l’Imbécilité Heureuse.



L’étrangeté des sonorités fait parfois apparaître de manière inattendue un sens nouveau aux paroles de ces chansons qu’on aurait pu oublier.. .

13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com

English :

Bingo and Frapaga mix French and Anglo-Saxon variety.

German :

Bingo und Frapaga mischen französische und angelsächsische Varietäten.

Italiano :

Bingo e Frapaga mescolano varietà francesi e anglosassoni.

Espanol :

Bingo y Frapaga mezclan la variedad francesa y la anglosajona.

L’événement Bingo, Frapaga, Roro et Dudu Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille