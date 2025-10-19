Bingo Grande-Rivière Château

L’association Envergures organise son Bingo à la salle des fêtes de Château-des-Prés, dimanche 19 octobre. 45 gagnants Bingo, 60 gagnants Jackpot 9 super Jackpot. 7 000€ de lots !

Droit d’entrée avec une carte 15€, plaque de 3 cartes 30€, plaque de 6 cartes 40€. Spéciale 5€ la plaque de 2, 10€ la plaque de 6.

Réservation possible par SMS ou téléphone. .

Salle des fêtes de Château Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 envergures39@gmail.com

