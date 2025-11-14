Bingo Halloween Place Jules Ferry Le Havre

Bingo Halloween

Place Jules Ferry Pasino Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Couleurs, mystère et enchantement vous attendent au Pasino du Havre !

Plongez dans l’univers féerique des Mille et Une Nuits lors de notre grand Bingo enchanteur !

Décors somptueux, ambiance orientale et cadeaux dignes des trésors des sultans !

Au programme de la soirée

– Un Bingo magique et festif, animé tout au long de la soirée

– Des trésors à chaque partie gains en cash, crédits de jeu, coffrets mystère…

– Une ambiance envoûtante inspirée des contes orientaux — costumes et voiles bienvenus !

Sur réservation. .

