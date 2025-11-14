Bingo Halloween Place Jules Ferry Le Havre
Bingo Halloween
Place Jules Ferry Pasino Le Havre Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Couleurs, mystère et enchantement vous attendent au Pasino du Havre !
Plongez dans l’univers féerique des Mille et Une Nuits lors de notre grand Bingo enchanteur !
Décors somptueux, ambiance orientale et cadeaux dignes des trésors des sultans !
Au programme de la soirée
– Un Bingo magique et festif, animé tout au long de la soirée
– Des trésors à chaque partie gains en cash, crédits de jeu, coffrets mystère…
– Une ambiance envoûtante inspirée des contes orientaux — costumes et voiles bienvenus !
Sur réservation. .
