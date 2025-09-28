Bingo-Jeux Haguenau

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 19:30:00

2025-09-28

Venez vous amuser lors de ce bingo jeu !

Nous t’avons préparé un BINGO-JEUX !

Tu auras droit à 2-3 grilles à chaque session de jeux.

Il est prévu environ 3-4 sessions de tirages.

A GAGNER

– des JEUX DE SOCIETE

– des bouteilles de BIERES

– des bouteilles de VIN

L’animation débutera à 17h30.

Nous demandons aux participant.e.s d’arriver vers 17h au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Alors à vos stylos, prêt.e.s ? COCHEZ !

Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lm.jeux.67@gmail.com

English :

Come and have fun at this bingo game!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei diesem Bingo-Spiel!

Italiano :

Venite a divertirvi con questo gioco di bingo!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de este juego de bingo!

L’événement Bingo-Jeux Haguenau a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau