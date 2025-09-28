Bingo-Jeux Haguenau
Bingo-Jeux Haguenau dimanche 28 septembre 2025.
Bingo-Jeux
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 19:30:00
2025-09-28
Venez vous amuser lors de ce bingo jeu !
Nous t’avons préparé un BINGO-JEUX !
Tu auras droit à 2-3 grilles à chaque session de jeux.
Il est prévu environ 3-4 sessions de tirages.
A GAGNER
– des JEUX DE SOCIETE
– des bouteilles de BIERES
– des bouteilles de VIN
L’animation débutera à 17h30.
Nous demandons aux participant.e.s d’arriver vers 17h au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Alors à vos stylos, prêt.e.s ? COCHEZ !
Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lm.jeux.67@gmail.com
English :
Come and have fun at this bingo game!
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei diesem Bingo-Spiel!
Italiano :
Venite a divertirvi con questo gioco di bingo!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de este juego de bingo!
