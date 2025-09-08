Bingo « Lasagnes saumon épinard » Casino JOA Lons-le-Saunier

Bingo « Lasagnes saumon épinard » Casino JOA Lons-le-Saunier lundi 8 septembre 2025.

Bingo « Lasagnes saumon épinard »

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-09-08 19:00:00

fin : 2025-09-08 22:00:00

2025-09-08

4 parties avec + de 1200€ de lots à gagner !

Formule plat + dessert + boissons comprises

25€ par personne avec 2 cartons

Avantage club Un carton supplémentaire offert pour les membres du club JOA .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

