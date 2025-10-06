Bingo « Morbiflette » Casino JOA Lons-le-Saunier
Bingo « Morbiflette »
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-10-06 19:00:00
fin : 2025-10-06 22:00:00
Date(s) :
2025-10-06
Diner Bingo
Au menu, « Morbiflette » !
4 parties avec + de 1200€ de lots à gagner !
Formule plat + dessert + boissons comprises
25€ par personne avec 2 cartons
Avantage club Un carton supplémentaire offert pour les membres du club JOA .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
