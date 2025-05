BINGO MUSICAL : 50% BINGO – 50% BLIND TEST – Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes, 6 juin 2025, Rennes.

Un jeux d’apéro pour tous à la guinguette du Parc des Bois

Bingo Musical à la Guinguette du Parc Des Bois !

Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance festive et conviviale !

Le Bingo Musical est un savoureux mélange entre le jeu classique du bingo et vos tubes préférés, de toutes les époques et pour tous les goûts !

Comment ça marche ?

Remplacez les numéros habituels par des titres de chansons. À chaque morceau diffusé, cochez le bon titre sur votre grille… Et si vous complétez une ligne ou une grille, un mot : BINGO ! De nombreux lots sont à gagner

Où ? Guinguette du Parc Des Bois

Quand ? Vendredi 25 avril à 20h00

Ambiance musicale, jeux, rires et surprises garanties !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-06T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-06T23:00:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine