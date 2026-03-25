Bingo musical à La Rochelle – Nombreux lots à gagner Mercure La Rochelle La Rochelle Vendredi 10 avril, 18h00

DJ Set by Mon Olivier & animation by Tristan… préparez-vous à chanter comme jamais : ambiance de folie garantie !

Bingo Musical : Spécial Chansons Françaises, Chantez, dansez, gagnez !

DJ Set by Mon Olivier & animation by Tristan… préparez-vous à chanter comme jamais : ambiance de folie garantie !

Le vendredi 10 avril à partir de 18h, le restaurant GAÉE et l’Hôtel Mercure La Rochelle vous donnent rendez-vous pour une soirée festive où musique, jeu et danse se rencontrent.

Un Bingo musical revisité, pensé pour rassembler toutes les générations !

Oubliez le loto traditionnel : place au Bingo musical.

Ici, les numéros laissent place aux tubes cultes et aux hits incontournables français, mixés par DJ Mon Olivier. On écoute, on reconnaît, on coche, on gagne… et surtout on danse !

Programme de la soirée

18h00 : Ouverture des portes

Rendez-vous dans les salons au rez-de-chaussée de l’hôtel, après la réception.

Le salon du GAÉE se transforme pour accueillir un bingo musical pas comme les autres.

Profitez-en pour commander un cocktail, une planche à partager, une assiette végétarienne ou quelques huîtres, et installez-vous confortablement.

19h00 – 22h00 : Bingo Musical & DJ Set

Place au grand jeu !

Un bingo animé, vivant et rythmé, où les morceaux s’enchaînent au milieu des tubes disco et des classiques français.

De nombreux lots seront à gagner grâce à nos partenaires locaux : Inter îles, Quiz Room, Avril Cosmétique, Europe 2, Palais des Thés, Comptoir Charentais, Sensas, La Grosse Boîte, Alice Bianca, Emmanuella.fr, Pallice Pizza, Armony Sport et bien évidemment le Restaurant GAEE

1ère ligne pleine, deuxième ligne pleine, grille entière…

la soirée sera rythmée par de nombreuses remises de cadeaux !

La carte de la soirée

Une nouveauté à découvrir : les huîtres Lambert.

Disponibles uniquement sur commande avec paiement anticipé lors de votre inscription.

Pour garantir leur fraîcheur et éviter le gaspillage, toute commande passée moins de 48h avant l’événement ne pourra pas être acceptée.

Huîtres de Marennes-Oléron – Maison Lambert n°3

Beurre d’algues & pickles

x9 : 16 €

x12 : 24 €

Planches mixtes et végétariennes, cocktails et gourmandises disponibles toute la soirée.

Informations pratiques

Vendredi 10 avril 2026

Événement gratuit – consommations sur place payantes

Ouverture des portes : 18h

Rez-de-chaussée de l’hôtel Mercure La Rochelle (suivre le néon « Let’s Create »)

19h00 – 22h00 : Bingo Musical & DJ Set

Parking payant selon disponibilité

Réservation obligatoire

L’événement étant gratuit, merci de nous prévenir en cas d’annulation afin de pouvoir réattribuer les places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T22:00:00.000+02:00

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https://my.weezevent.com/bingo-musical-larochelle

Mercure La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime



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